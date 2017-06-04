«Ливерпуль» согласовал контракт с Салахом, «Рома» требует 45 млн евро

и «Рома» продолжают вести переговоры по трансферу вингера .

Мерсисайдцы согласовали с египтянином 4-летний контракт с зарплатой 4 миллиона евро плюс бонусы – до 1 миллиона.

Но не может прийти к соглашению с римлянами. «Рома» требует 45 миллионов евро, в то время как предлагает 32 миллиона. Скорее всего, стороны могут сойтись на 40 миллионах, однако «Ливерпул» также рассматривает и другие варианты.