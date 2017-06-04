«Ливерпуль» согласовал контракт с Салахом, «Рома» требует 45 млн евро
«Ливерпуль» и «Рома» продолжают вести переговоры по трансферу вингера Мохамеда Салаха.
Мерсисайдцы согласовали с египтянином 4-летний контракт с зарплатой 4 миллиона евро плюс бонусы – до 1 миллиона.
Но «Ливерпуль» не может прийти к соглашению с римлянами. «Рома» требует 45 миллионов евро, в то время как «Ливерпуль» предлагает 32 миллиона. Скорее всего, стороны могут сойтись на 40 миллионах, однако «Ливерпул» также рассматривает и другие варианты.
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