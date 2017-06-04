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    «Ливерпуль» согласовал контракт с Салахом, «Рома» требует 45 млн евро

    Теги Рома Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Мохамед Салах

    «Ливерпуль» и «Рома» продолжают вести переговоры по трансферу вингера Мохамеда Салаха.

    Мерсисайдцы согласовали с египтянином 4-летний контракт с зарплатой 4 миллиона евро плюс бонусы – до 1 миллиона.

    Но «Ливерпуль» не может прийти к соглашению с римлянами. «Рома» требует 45 миллионов евро, в то время как «Ливерпуль» предлагает 32 миллиона. Скорее всего, стороны могут сойтись на 40 миллионах, однако «Ливерпул» также рассматривает и другие варианты.

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