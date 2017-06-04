Гонщики «Индикара» раскритиковали Хэмилтона за высокомерие

Гонщики «Индикара» раскритиковали трехкратного чемпиона «Формулы-1» за пренебрежительные высказывания в адрес участников американской гоночной серии.

На прошлой неделе Льюис отметил, что если Фернандо Алонсо сходу занял пятое место в квалификации и опередил многих давно выступающих в «Индикаре» пилотов, то это говорит об уровне спортсменов серии.

: «Это сказал парень, который в прошлом году занял в чемпионате двух машин второе место. Что еще тут добавить?»

: «Забавно слышать о силе нашего пелотона от того, кто борется только с тремя соперниками».

Грэм Рэйхол: «Когда я услышал слова Льюиса Хэмилтона, то знаете, парни, я кое-как сдержался, чтобы не сказать лишнего. В «Формуле-1» за победы ведут борьбу два болида, ну или четыре максимум. В «Индикаре» – семь, здесь семь разных победителей. Такого больше нет ни в одной автоспортивной серии.

Не могу себе даже представить, чтобы для победы в гонке от меня требовалось лишь опередить напарника. Здесь такого не бывает».