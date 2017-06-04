Инсайдер NY Post: На Ковальчука претендуют «Сент-Луис», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс»
Колумнист NY Post Ларри Брукс рассказал о возможном возвращении в НХЛ форварда СКА Ильи Ковальчука.
«Сент-Луис», «Торонто» и «Сан-Хосе» – среди клубов, которым интересен Ковальчук. Всего их больше шести.
Естественно, «Рейнджерс» в их числе, однако есть препятствия, которые могут помешать этому переходу», – отметил Брукс.
Ранее «Вегас» исключил возможность приглашения 34-летнего российского нападающего.
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