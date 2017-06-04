Колумнист NY Post Ларри Брукс рассказал о возможном возвращении в форварда СКА Ильи Ковальчука.

«Сент-Луис», и «Сан-Хосе» – среди клубов, которым интересен Ковальчук. Всего их больше шести.

Естественно, в их числе, однако есть препятствия, которые могут помешать этому переходу», – отметил Брукс.

Ранее «Вегас» исключил возможность приглашения 34-летнего российского нападающего.

Ковальчук в НХЛ. Где он может оказаться?