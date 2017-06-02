Манчини в «Зените», Бердыев ушел из «Ростова», Россия на дне рейтинга ФИФА и другие новости дня

1. Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита».

2. Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул свой пост. Ожидается, что он вернется в «Рубин».

3. «Голден Стэйт» оказался сильнее «Кливленда» в первом матче финала НБА – 113:91. Дюрэнт набрал 38 очков, Леброн – 28 и допустил 8 потерь.

4. Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд.

5. Елена Веснина и Дарья Касаткина вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос», Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова выбыли.

6. НХЛ. «Флорида» подписала контракт новичка с форвардом ЦСКА Максимом Маминым.

7. «Бенфика» продала вратаря Эдерсона «Манчестер Сити» за 40 млн евро.

8. КХЛ может разрешить клубам лиги забирать игроков у «Кузни» без выплаты компенсации.

9. 33 очка Шведа помогли «Химкам» вырвать победу у «Зенита» в 4-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

10. Андрей Тихонов возглавил «Крылья Советов».

11. В случае победы в Лиге чемпионов игрокам «Реала» выплатят по 1,5 млн евро в виде бонуса.

12. Яя Туре продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2018 года.

13. Дмитрий Булыкин написал, что в споре со Sports.ru он на стороне «Матч ТВ», потому что «свой контент надо отстаивать».

Цитата дня. «Подрались бы русские, я, может, нормально бы отнесся. Но когда бразилец бьет русского – это ненормально». Роман Павлюченко говорит странное.