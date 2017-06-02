Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Манчини в «Зените», Бердыев ушел из «Ростова», Россия на дне рейтинга ФИФА и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита».

    2. Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул свой пост. Ожидается, что он вернется в «Рубин».

    3. «Голден Стэйт» оказался сильнее «Кливленда» в первом матче финала НБА – 113:91. Дюрэнт набрал 38 очков, Леброн – 28 и допустил 8 потерь. 

    4. Сборная России опустилась на 63-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд.

    5. Елена Веснина и Дарья Касаткина вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос», Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова выбыли.

    6. НХЛ. «Флорида» подписала контракт новичка с форвардом ЦСКА Максимом Маминым.

    7. «Бенфика» продала вратаря Эдерсона «Манчестер Сити» за 40 млн евро.

    8. КХЛ может разрешить клубам лиги забирать игроков у «Кузни» без выплаты компенсации.

    9. 33 очка Шведа помогли «Химкам» вырвать победу у «Зенита» в 4-м матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

    10. Андрей Тихонов возглавил «Крылья Советов».

    11. В случае победы в Лиге чемпионов игрокам «Реала» выплатят по 1,5 млн евро в виде бонуса.

    12. Яя Туре продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2018 года.

    13. Дмитрий Булыкин написал, что в споре со Sports.ru он на стороне «Матч ТВ», потому что «свой контент надо отстаивать».

    Цитата дня. «Подрались бы русские, я, может, нормально бы отнесся. Но когда бразилец бьет русского – это ненормально». Роман Павлюченко говорит странное.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться