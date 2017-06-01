Бердыев ушел из «Ростова»

Вице-президент Курбан Бердыев покинул свой пост.

Об уходе специалиста ростовский клуб объявил на своем официальном сайте. Тренер работал в «Ростове» с 2014 года. С 2016 года он занимал пост вице-президента.

Под руководством Бердыева «Ростов» занял второе место в чемпионате России в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.

Бердыев может вернуться в «Рубин». В пользу этого накануне высказался президент Татарстана Рустам Минниханов. Бердыев ранее уже работал с «Рубином» и приводил команду к чемпионству в 2008 и 2009 годах.