Бердыев ушел из «Ростова»
Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул свой пост.
Об уходе специалиста ростовский клуб объявил на своем официальном сайте. Тренер работал в «Ростове» с 2014 года. С 2016 года он занимал пост вице-президента.
Под руководством Бердыева «Ростов» занял второе место в чемпионате России в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы.
Бердыев может вернуться в «Рубин». В пользу этого накануне высказался президент Татарстана Рустам Минниханов. Бердыев ранее уже работал с «Рубином» и приводил команду к чемпионству в 2008 и 2009 годах.
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