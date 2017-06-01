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    «Бенфика» продала Эдерсона «Ман Сити» за 40 млн евро

    Теги высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Жорже Мендеш Риу Аве Эдерсон Мораес

    Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес официально переходит в «Манчестер Сити».

    Лиссабонский клуб разослал пресс-релиз, в котором объявил о продаже игрока за 40 миллионов евро.

    «Бенфика» владела только 50% прав на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым управляет агент Жорже Мендеш. «Риу Аве» достанется 30% от суммы трансфера, агентству Мендеша – 20%.

    Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.

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