«Бенфика» продала Эдерсона «Ман Сити» за 40 млн евро
Голкипер «Бенфики» Эдерсон Мораес официально переходит в «Манчестер Сити».
Лиссабонский клуб разослал пресс-релиз, в котором объявил о продаже игрока за 40 миллионов евро.
«Бенфика» владела только 50% прав на Эдерсона. Половину от вырученной суммы клуб должен отдать «Риу Аве» и агентству Gestifute, которым управляет агент Жорже Мендеш. «Риу Аве» достанется 30% от суммы трансфера, агентству Мендеша – 20%.
Эдерсон в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Португалии, 18 – на ноль. Подробную статистику голкипера смотрите здесь.
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