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    В случае победы в ЛЧ игрокам «Реала» выплатят по 1,5 млн евро в виде бонуса

    Теги Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов Флорентино Перес

    В случае победы в Лиге чемпионов каждому игроку «Реала» положен персональный бонус в размере 1,5 млн евро. 

    Таким образом, сумма бонуса увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с прошлым сезоном. Премия за победу в прошлогоднем финале ЛЧ составила 700 тысяч евро на игрока. 

    «Реал» может стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, кто выиграет ее два раза подряд. Финал пройдет в Кардиффе 3 июня. Соперником «Реала» будет «Ювентус».

    Игроки «Ювентуса» в случае победы в ЛЧ получат по 350 тысяч евро премиальных

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