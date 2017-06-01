В случае победы в ЛЧ игрокам «Реала» выплатят по 1,5 млн евро в виде бонуса
В случае победы в Лиге чемпионов каждому игроку «Реала» положен персональный бонус в размере 1,5 млн евро.
Таким образом, сумма бонуса увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с прошлым сезоном. Премия за победу в прошлогоднем финале ЛЧ составила 700 тысяч евро на игрока.
«Реал» может стать первым клубом в истории Лиги чемпионов, кто выиграет ее два раза подряд. Финал пройдет в Кардиффе 3 июня. Соперником «Реала» будет «Ювентус».
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