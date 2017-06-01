НХЛ. «Флорида» подписала контракт новичка с форвардом ЦСКА Маминым
Нападающий ЦСКА Максим Мамин продолжит карьеру во «Флориде».
Россиянин заключил с «Пантерс» двухлетний контракт новичка с годовой зарплатой 757 тысяч долларов. Соглашение носит двусторонний характер.
В минувшем сезоне КХЛ 22-летний форвард провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (12+13) очков.
«Флорида» выбрала Мамина в шестом раунде под общим 175-м номером на драфте НХЛ-2016.
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