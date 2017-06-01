Нападающий ЦСКА Максим Мамин продолжит карьеру во «Флориде».

Россиянин заключил с «Пантерс» двухлетний контракт новичка с годовой зарплатой 757 тысяч долларов. Соглашение носит двусторонний характер.

В минувшем сезоне 22-летний форвард провел 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 25 (12+13) очков.

выбрала Мамина в шестом раунде под общим 175-м номером на драфте НХЛ-2016.