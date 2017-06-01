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    Тихонов заключил с «Крыльями» контракт по схеме «1+1»

    Теги Крылья Советов Андрей Тихонов трансферы ФНЛ Енисей Дмитрий Шляхтин Николай Меркушкин

    «Крылья Советов» подтвердили информацию о назначении на пост главного тренера команды Андрея Тихонова, решившего не продлевать контракт с «Енисеем».

    «Андрей Тихонов – известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский «Енисей». Это очень известный и уважаемый человек.

    В свое время он играл в «Крыльях», тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне», – подчеркнул губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

    Контракт Тихонова рассчитан на один сезон с возможностью продления на еще один. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.

    Тихонов выступал за самарскую команду как футболист в 2000-2004 и в 2008 годах.

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