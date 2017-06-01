Тихонов заключил с «Крыльями» контракт по схеме «1+1»

подтвердили информацию о назначении на пост главного тренера команды Андрея Тихонова, решившего не продлевать контракт с «Енисеем».

« – известный всей стране футболист, многократный чемпион России. В последнее время он возглавлял красноярский «Енисей». Это очень известный и уважаемый человек.

В свое время он играл в «Крыльях», тогда наша команда добивалась лучших результатов. Я уверен, что он сделает все возможное для того, чтобы себя проявить и добиться высокого результата в предстоящем сезоне», – подчеркнул губернатор Самарской области .

Контракт Тихонова рассчитан на один сезон с возможностью продления на еще один. Об этом сообщил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров «Крыльев» Дмитрий Шляхтин.

Тихонов выступал за самарскую команду как футболист в 2000-2004 и в 2008 годах.