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    КХЛ может разрешить клубам лиги забирать игроков у «Кузни» без выплаты компенсации

    Теги Металлург Нк Андрей Коваленко КХЛ

    КХЛ может принять поправку, которая позволит клубам лиги подписывать контракты с игроками новокузнецкого «Металлурга», не выплачивая «Кузне» денежной компенсации.

    Речь идет как о хоккеистах, имеющих односторонние контракты, так и тех, у кого были двусторонние соглашения.

    «Не буду это комментировать. Могу сказать только то, что мы посылали свои предложения, лига – свои встречные.

    К какому знаменателю мы придем, все узнают, когда мы договоримся. Раньше о чем-то говорить бессмысленно», – сказал руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.

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