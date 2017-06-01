КХЛ может разрешить клубам лиги забирать игроков у «Кузни» без выплаты компенсации

КХЛ может принять поправку, которая позволит клубам лиги подписывать контракты с игроками новокузнецкого «Металлурга», не выплачивая «Кузне» денежной компенсации.

Речь идет как о хоккеистах, имеющих односторонние контракты, так и тех, у кого были двусторонние соглашения.

«Не буду это комментировать. Могу сказать только то, что мы посылали свои предложения, лига – свои встречные.

К какому знаменателю мы придем, все узнают, когда мы договоримся. Раньше о чем-то говорить бессмысленно», – сказал руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко.