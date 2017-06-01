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    «Зенит» объявил о назначении Манчини

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия

    Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита».

    Итальянец заключил с петербургским клубом трехлетний контракт с возможностью продления еще на два года.

    Сообщалось, что Манчини и его штаб суммарно будут зарабатывать в «Зените» 7-7,5 миллиона евро в год.

    Итальянец ранее работал главным тренером в «Фиорентине», «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае». В качестве тренера Манчини три раза становился чемпионом Италии, четырежды – обладателем Кубка Италии, один раз побеждал в Суперкубке Италии, по разу выигрывал английский чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Турции.

    Тренер оставался без работы на протяжении десяти последних месяцев. В начале августа прошлого года он покинул «Интер».

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