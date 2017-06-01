«Зенит» объявил о назначении Манчини
Роберто Манчини официально стал главным тренером «Зенита».
Итальянец заключил с петербургским клубом трехлетний контракт с возможностью продления еще на два года.
Сообщалось, что Манчини и его штаб суммарно будут зарабатывать в «Зените» 7-7,5 миллиона евро в год.
Итальянец ранее работал главным тренером в «Фиорентине», «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити» и «Галатасарае». В качестве тренера Манчини три раза становился чемпионом Италии, четырежды – обладателем Кубка Италии, один раз побеждал в Суперкубке Италии, по разу выигрывал английский чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также Кубок Турции.
Тренер оставался без работы на протяжении десяти последних месяцев. В начале августа прошлого года он покинул «Интер».
Менеджер по покупкам. Роберто Манчини в «Зените»
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