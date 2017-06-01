Бывший нападающий сборной России и эксперт Дмитрий Булыкин высказался о конфликте канала с сайтом .ru.

«Я, как сотрудник «Матч ТВ» и футболист, который семь лет играл в Европе, выступаю за то, чтобы контент был качественным, иногда платным и без нарушения авторских прав. Я хочу, чтобы «Матч ТВ» развивался и делал это в правильном направлении.

В Европе все телевидение платное и деньги идут на его развитие. Так работают лучшие телеканалы Англии, Германии и Нидерландов, где бывшие футболисты делают масштабные передачи. Они пользуются громадным успехом, и их смотрят по телевидению, без нарушения авторских прав.

Хочется, чтобы люди получали деньги за свою работу, а канал рос и получал прибыль. Ситуации с нарушением авторских прав вставляют палки в колеса, но свои права и свой контент надо отстаивать. Пусть даже в суде, если люди иначе не хотят. Я не поддерживаю нарушения закона и авторских прав в любом их проявлении, поэтому в споре со Sports.ru я на стороне «Матч ТВ», – написал Булыкин.

«Матч ТВ» связывается с представителями спортивной индустрии с просьбой поддержать их сторону в атаке на Sports.ru