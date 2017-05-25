Тина Канделаки об иске к Sports.ru: «Мы должны быть экономически успешными. Сегодня, к сожалению, это не так»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о конфликте со .ru.

- Будете ли вы мириться со Sports.ru?

- Все в нашей стране привыкли к бесплатному. Мы платим огромные деньги за телеправа, это правда.

Чем больше показывает бесплатные трансляции, тем больше появляется зрителей, все хотят смотреть бесплатно.

Для того, чтобы мы это делали, мы должны быть экономически успешными. Сегодня, к сожалению, это не так. Мы начинаем принимать меры в отношении тех, кто «пиратит» контент.

Я не могу подробно раскрыть детали, ответ могут дать только юристы. Если говорить о моей позиции, то я считаю, что когда ты не СМИ (Sports.ru не имеет лицензии СМИ), то достаточно легко не соблюдать законы рынка, – сказала Канделаки.

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