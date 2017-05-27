Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки выступила в Иннополисе и ответила на вопросы журналистов сайта «Реальное время».

О рейтингах канала: «Что касается рейтингов телеканала «Матч ТВ» – это как сборная России по футболу. Все знают, как надо тренировать сборную России по футболу, но, как бы вам это сказать, результат от этого не меняется. Так и с телеканалом «Матч ТВ» – все знают его рейтинги, но так хочется, чтобы кто-нибудь углубился в то, о чем говорят – цены бы ему не было».

О сокращениях на «Матч ТВ»: «Людей на разных телеканалах берут на работу, увольняют, но только о телеканале «Матч ТВ» в таком количестве, с такой одержимостью, с таким желанием социальной справедливости говорит большая аудитория. Я вам уже ответила и отвечу еще раз: надо оперировать фактами. Если у вас есть количество сотрудников, которых уволили, они лично пришли к вам пожаловались, вы из жалости решили им помочь, – дайте этот список. Я вам по каждому отвечу».

О конфликте со Sports.ru: «Вы знаете, что меня больше всего поражает? Это, конечно, большая проблема, в том числе и нашей страны, что мы привыкли к бесплатному образованию, здравоохранению, развлечению, очень дорогому на телевидении, которое, в принципе, во всем остальном мире платное.

Все в нашей стране привыкли к бесплатному. Мы платим за права огромные деньги. И, собственно говоря, когда мне все говорят, и в этой аудитории я тоже слышала этот вопрос: «Почему вы не показали Эль-Классико?» Сразу хочется спросить – почему же вы не подписались и посмотрели через какие-нибудь сайты платным образом? Есть же европейские каналы, можно подписаться, купить и посмотреть.

Мы должны быть экономически успешными. Сегодня, к сожалению, это не так. Мы начинаем принимать меры в отношении тех, кто «пиратит» контент. Я не могу подробно раскрыть детали, ответ могут дать только юристы, если захотят перевести в публичную плоскость с разрешения пиар-службы «Газпром-Медиа». Если говорить о моей позиции, то я считаю, что когда ты не СМИ, то достаточно легко не соблюдать законы рынка».

О бренде Татарстана, разработанном компанией Тины Канделаки «Апостол» (в 2016 году компания «Апостол» была обанкрочена по иску от поставщика офисной мебели и еще 7 компаний): «Вы такая молодая и как бабушка прямо, на самом деле! Что такое журналистика? Это наличие фактов. Компания «Апостол» разработала бренд, но не она его внедряет. А вы взяли и профессионально сманипулировали. Это называется подтасовка фактов. Условно говоря, компания «Апостол» разработала, и я очень горжусь этим брендом, правда, – в нем так много жизни, так много энергии. Дальше его надо внедрять, и не я этим занимаюсь. Я считаю, что, к сожалению, проблема в том числе и нашей страны заключается в следующем: у нас журналистика негативная и мы всегда в полупустом стакане ищем, что вода закончится, а не что ее доливают. Я вам очень желаю искать больше позитива.

Всю жизнь жила в парадигме «я иду, а бабушки на скамейке меня обсуждают». Очень важно даже в зрелом возрасте не быть бабушкой на скамейке, которая что-то обсуждает, а руководствоваться фактами. Бренд нужен Татарстану, мы делали такой аутентичный бренд, который должен был объединить всю ту мультикультуру, которая здесь есть. Я этого всадника люблю и обожаю. У меня по сей день даже на работе на «Матче» остались вещи – мы много что делали, начиная от чехлов для телефонов и заканчивая бумагой. Я обожаю бумагу – люблю конверты с всадником. И очень надеюсь, что даже если сегодня он не так внедряется, – а у вас, наверное, есть факты, – он все-таки будет долго жить. Я его лично очень люблю».

На этих словах, по утверждению корреспондента «Реального времени», задававшего все эти вопросы, Тина Канделаки «неожиданно быстро покинула лекторий».

Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд, что объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ»

Геннадий Орлов: «Они с Тиной обанкротили «Матч ТВ»