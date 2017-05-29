Манчини и «Зенит» договорились по финансам и обсуждают комплектование команды

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини продолжает вести переговоры с руководством .

«Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России.

Но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым.

должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано», – сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Накануне Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано.

Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год. Тренер уже встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.