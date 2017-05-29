Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Манчини и «Зенит» договорились по финансам и обсуждают комплектование команды

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини продолжает вести переговоры с руководством «Зенита».

    «Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России.

    Но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым.

    «Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано», – сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

    Накануне Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Его ассистентом в России станет Фаусто Сальсано.

    Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год. Тренер уже встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться