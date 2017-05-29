Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 млн евро в год

Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини близок к назначению в .

Зарплата 52-летнего итальянца в клубе из Санкт-Петербурга составит 5-6 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Накануне стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Ассистентом Манчини станет Фаусто Сальсано.

До этого петербуржцы рассматривали кандидатуры двух других итальянских тренеров – Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Маурицио Сарри («Наполи»).