Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 млн евро в год
Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини близок к назначению в «Зенит».
Зарплата 52-летнего итальянца в клубе из Санкт-Петербурга составит 5-6 миллионов евро в год после уплаты налогов.
Накануне стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Ассистентом Манчини станет Фаусто Сальсано.
До этого петербуржцы рассматривали кандидатуры двух других итальянских тренеров – Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Маурицио Сарри («Наполи»).
Опрос
Сможет ли Манчини изменить «Зенит»?
28902 голосa 48
- Да, станет чемпионом38%
- Нет, там все обречено30%
- Вообще все равно32%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.