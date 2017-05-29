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    Дмитрий Селюк: «Если Манчини возглавит «Зенит», он скажет, чтобы подписали Яя Туре»

    Теги Зенит Яя Туре Роберто Манчини Манчестер Сити Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Дмитрий Селюк

    Дмитрий Селюк, агентом полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его клиент может перейти в «Зенит» вслед за Роберто Манчини.

    «Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдет на пользу.

    Он любит футболиста Яя Туре, и где бы ни работал, всегда приглашал его в команду. Это одно из его условий, чтобы Яя перешел вместе с ним.

    Если Роберто Манчини возглавит «Зенит», то я уверен, что первое, что он скажет, – чтобы Туре перешел в «Зенит».

    Манчини очень любит его как футболиста и как человека. Яя очень уважает его как тренера и человека, они общаются на протяжении многих лет», – сказал Селюк.

    Накануне стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Ассистентом Манчини станет Фаусто Сальсано. Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год.

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