Дмитрий Селюк, агентом полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что его клиент может перейти в вслед за Роберто Манчини.

«Манчини – очень хороший тренер, я его знаю лично. Все итальянские тренеры очень грамотно выстраивают игру. Для развития всего российского футбола приезд Манчини в Россию пойдет на пользу.

Он любит футболиста , и где бы ни работал, всегда приглашал его в команду. Это одно из его условий, чтобы Яя перешел вместе с ним.

Если Роберто Манчини возглавит , то я уверен, что первое, что он скажет, – чтобы Туре перешел в «Зенит».

Манчини очень любит его как футболиста и как человека. Яя очень уважает его как тренера и человека, они общаются на протяжении многих лет», – сказал Селюк.

Накануне стало известно, что Манчини вылетел в Россию для подписания трехлетнего контракта с «Зенитом». Ассистентом Манчини станет Фаусто Сальсано. Манчини будет зарабатывать в «Зените» 5-6 миллионов евро в год.