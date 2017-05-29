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    «Зенит» предложит Манчини 3-летний контракт, в тренерский штаб может войти Низелик

    Теги Зенит Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы отставки Уфа Александр Низелик

    Бывший главный тренер «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини близок к тому, чтобы возглавить «Зенит».

    По предварительной информации, 52-летнему специалисту будет предложен трехлетний контракт.

    В тренерский штаб Манчини в питерском клубе наряду с постоянными помощниками может войти один из тренеров «Уфы» Александр Низелик, работавший ассистентом итальянцев Лучано Спаллетти и Фабио Капелло в «Зените» и сборной России соответственно.

    Ожидается, что в «Зените» появятся несколько новичков — 2 центральных защитника, 2–3 хавбека и 2 форварда. Некоторые игроки, находящиеся на контрактах, скорее всего, будут отданы в аренду.

    Не произойдет перемен только на вратарской позиции: с возвращением Михаила Кержакова из «Оренбурга» эта линия считается в «Зените» полностью укомплектованной.

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