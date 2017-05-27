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    Роналду добровольно заплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду не получал официальных уведомлений от Министерства финансов Испании, но решил добровольно выплатить компенсацию, чтобы уладить вопрос с обвинением в уклонении от уплаты налогов.

    По информации СМИ, 32-летнему португальцу придется заплатить 16 миллионов евро. Роналду уже добровольно заплатил 6 миллионов, не дожидаясь официальных уведомлений.

    Добровольная выплата позволит Роналду избежать открытия уголовного дела.

    Португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.

    Ранее сообщалось, что дело Роналду может не дойти до суда, если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск.

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