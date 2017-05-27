Роналду добровольно заплатил 6 млн евро в качестве компенсации за уклонение от уплаты налогов

Нападающий Криштиану Роналду не получал официальных уведомлений от Министерства финансов Испании, но решил добровольно выплатить компенсацию, чтобы уладить вопрос с обвинением в уклонении от уплаты налогов.

По информации СМИ, 32-летнему португальцу придется заплатить 16 миллионов евро. Роналду уже добровольно заплатил 6 миллионов, не дожидаясь официальных уведомлений.

Добровольная выплата позволит Роналду избежать открытия уголовного дела.

Португалец подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от реализации имиджевых прав в период с 2011 по 2014 годы.

Ранее сообщалось, что дело Роналду может не дойти до суда, если до 30 июня прокурор не предъявит официальный иск.