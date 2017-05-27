Манчини получил предложения от «Зенита» и «ПСЖ»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в настоящее время находится в Европе, где ведет переговоры с Роберто Манчини. Об этом сообщает «Чемпионат».

В четверг, 25 мая, Фурсенко предложил Манчини стать главным тренером «Зенита». Итальянский специалист взял время на раздумье, так как у него также есть предложения от других команд, включая вариант с «ПСЖ». Ожидается, что Фурсенко вернется в Россию 30 мая.

«Зенит» под руководством Мирчи Луческу занял третье место по итогам прошедшего сезона чемпионата России.