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    Манчини получил предложения от «Зенита» и «ПСЖ»

    Теги Зенит ПСЖ Сергей Фурсенко Роберто Манчини Премьер-лига Россия возможные трансферы

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко в настоящее время находится в Европе, где ведет переговоры с Роберто Манчини. Об этом сообщает «Чемпионат». 

    В четверг, 25 мая, Фурсенко предложил Манчини стать главным тренером «Зенита». Итальянский специалист взял время на раздумье, так как у него также есть предложения от других команд, включая вариант с «ПСЖ». Ожидается, что Фурсенко вернется в Россию 30 мая.

    «Зенит» под руководством Мирчи Луческу занял третье место по итогам прошедшего сезона чемпионата России.

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