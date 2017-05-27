На «Крестовском» после КК-2017 не получится выкатить поле: «Денег не предусмотрено»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин высказался о газоне и выкатном поле на стадионе .

- Что все-таки случилось с газоном, почему он «закис»?

– Практического опыта эксплуатации выкатных полей в России нет ни у кого. Их всего-то пять в мире – в Японии, Голландии, Германии, США и вот теперь у нас. И каждое из них – со своим характером, со своими особенностями.

Как человек далекий от агротехнической науки с первого дня работы на объекте я считал, что все работы по газону должен сопровождать футбольный клуб и агрономы компании Bamard. Мы были ведомыми в этом процессе, и с точки зрения проектных решений все выглядело прекрасно.

Наступила зима, поле заснуло на внешнем периметре. 24 февраля по поручению «Зенита» мы перекатили его внутрь и начали пробуждать. И вот тут пошли проблемы...

- Есть версия, что суть их не в погоде и не в трудностях ухода, а в «пироге», на который постелен газон.

– Нет, качество «пирога» сомнений не вызывает. Проектировщиков и подрядчиков на всех этапах консультировали специалисты , «Зенита» и Bamard. Все сделано по проекту, но вот, как говорят в научных сферах, «должно было взлететь и не взлетело». В конце прошлого года все вроде было хорошо, а пробудиться не смогли.

Факторов, на мой взгляд, ровным счетом три: опыт, которого нет, погода, которая подкачала, и неправильная логистика. Убежден: поле, когда оно не эксплуатируется, должно находиться в природных условиях. Если бы газон не только зимовал, но и грелся на внешнем периметре, а не в чаше, – проснулся бы и расцвел с первыми лучами солнышка.

Но выкатить его мы теперь при всем желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения – IT-компаунды и ТВ-компаунды.

Проектирование временных зданий и сооружений проводила «Арена 2018», структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются – и переходят в «режим наследия».

В проектной части эти позиции есть, в сметной – отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на нее поле мы не можем – денег не предусмотрено.

Уже направили письмо Виталию Леонтьевичу Мутко, хотим обратить его внимание на такое несоответствие. Надеюсь, вопрос решится в правильном русле.

Компаунды эти нам прилично мешают. По логике вещей, они вообще там не должны находиться. Нужно было в свое время немножко пошевелить мозгами и разместить их где-то в стороне. Но никак не на платформе выкатного поля.

- В конце 2016-го, помнится, было много разговоров про вибрацию выкатного поля. ФИФА эта история здорово расстроила.

– Обнаружилась волновая вибрация, да. Начинаем разбираться – в чем причина? Позвали ученых, провели испытания, нашли решение. Три простых мероприятия.

Во-первых, укрепили плиту – по всей площади поля лежит металлическая плита толщиной 10 сантиметров, вот ее, как выяснилось, в свое время плохо приварили.

Во-вторых, повысили несущую способность за счет 300 тонн дополнительных балок. И третье, самое интересное: установили 700 домкратов. В итоге не на колесной основе, а на жесткой сцепке теперь стоит поле. И никакой вибрации нет, – сказал Албин.

Игорь Албин: «После КК-2017 надо разобрать пресс-центр у «Крестовского», чтобы выкатить поле для зимовки»

Cтадион «Крестовский» остался без газона