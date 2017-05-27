Заседание попечительского совета «Рубина» перенесено, Бердыев встретится с губернатором Ростовской области
«Рубин» перенес на неопределенный срок заседание попечительского совета клуба, по итогам которого ожидалось назначение на пост главного тренера казанцев Курбана Бердыева.
Бердыев еще вчера был в Казани, но сегодня 63-летний специалист отправился в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
Вероятность возвращения Бердыева в «Рубин» остается высокой. Однако тренер рассматривает и другие варианты продолжения карьеры, в том числе в «Локомотиве» и «Краснодаре».
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