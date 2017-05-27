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    Заседание попечительского совета «Рубина» перенесено, Бердыев встретится с губернатором Ростовской области

    Теги Локомотив Ростов Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Василий Голубев

    «Рубин» перенес на неопределенный срок заседание попечительского совета клуба, по итогам которого ожидалось назначение на пост главного тренера казанцев Курбана Бердыева.

    Бердыев еще вчера был в Казани, но сегодня 63-летний специалист отправился в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

    Вероятность возвращения Бердыева в «Рубин» остается высокой. Однако тренер рассматривает и другие варианты продолжения карьеры, в том числе в «Локомотиве» и «Краснодаре».

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