Заседание попечительского совета «Рубина» перенесено, Бердыев встретится с губернатором Ростовской области

перенес на неопределенный срок заседание попечительского совета клуба, по итогам которого ожидалось назначение на пост главного тренера казанцев .

Бердыев еще вчера был в Казани, но сегодня 63-летний специалист отправился в Ростов-на-Дону на встречу с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Вероятность возвращения Бердыева в остается высокой. Однако тренер рассматривает и другие варианты продолжения карьеры, в том числе в «Локомотиве» и «Краснодаре».

Курбан Бердыев о будущем в «Ростове»: «Еще не решил. В клубе нет определенности в организационных вопросах»