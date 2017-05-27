Кубок Германии. Финал. «Боруссия» Д – «Айнтрахт» – 1:1. Ребич сравнял счет
В финале Кубка Германии на стадионе «Олимпияштадион» в Берлине франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
Кубок Германии
Финал
- Дата проведения
- 27 мая, 21.00, «Олимпияштадион»
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Айнтрахт Ф –
Градецки, Абраам, Вальехо, Очипка, Хектор, Гачинович, Медоевич (Таватха, 56), Фабиан, Чендлер, Ребич, Сеферович.
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Боруссия Д –
Бюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Геррейру, Ройс (Пулишич, 46), Кагава, Пишчек, Шмельцер (Кастро, 46), Обамеянг, Дембеле.
- Предупреждение:
- Гачинович (38).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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