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    Кубок Германии. Финал. «Боруссия» Д – «Айнтрахт» – 1:1. Ребич сравнял счет

    Теги Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Кубок Германии результаты

    В финале Кубка Германии на стадионе «Олимпияштадион» в Берлине франкфуртский «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

    Кубок Германии

    Финал

    Айнтрахт Ф – Боруссия Д 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    27 мая, 21.00, «Олимпияштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 8 Дембеле, 1:1 – 29 Ребич.
    Айнтрахт ФГрадецки, Абраам, Вальехо, Очипка, Хектор, Гачинович, Медоевич (Таватха, 56), Фабиан, Чендлер, Ребич, Сеферович.
    Боруссия ДБюрки, Гинтер, Папастатопулос, Бартра, Геррейру, Ройс (Пулишич, 46), Кагава, Пишчек, Шмельцер (Кастро, 46), Обамеянг, Дембеле.
    Предупреждение:
    Гачинович (38).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Статистика Кубка Германии

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