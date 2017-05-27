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    Митрофанов стал советником председателя правления «Зенита» по стадиону и спортивной инфраструктуре

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Максим Митрофанов

    Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов назначен на должность советника председателя правления петербургского футбольного клуба по стадиону и спортивной инфраструктуре.

    Ранее в питерском клубе произошли кадровые перестановки, генеральным директором «Зенита» был назначен бывший президент клуба и РФС Сергей Фурсенко, который позднее станет председателем правления и президентом «Зенита».

    Новым спортивным директором питерского клуба стал Константин Сарсания.

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