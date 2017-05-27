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    Сарсания вновь стал спортивным директором «Зенита»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Константин Сарсания Премьер-лига Россия

    Константин Сарсания сегодня был утвержден в должности спортивного директора «Зенита».

    Функционер ранее уже работал в петербургском клубе. В 2006 году он был приглашен в «Зенит» на должность спортивного директора. С 2008 года Сарсания стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. С 2010 года он работал советником по спортивным вопросам президента РФС.

    Возвращение Сарсании в «Зенит» случилось на следующий день после назначения Сергея Фурсенко на должность президента клуба. Первый период работы Сарсании в «Зените» также был связан с сотрудничеством с Фурсенко.

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