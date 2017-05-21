Евролига. Финал четырех. ЦСКА победил «Реал» в матче за 3-е место, в финале «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом»
Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» проходят решающие игры «Финала четырех» Евролиги-2016/17. В матче за 3-е место московский ЦСКА победил испанский «Реал» со счетом 94:70. В финале турнира турецкий «Фенербахче» сразится с греческим «Олимпиакосом».
Евролига
Финал четырех
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 21 мая, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
- Реал Мадрид
- Мачюлис (11), Айон (11), Тэйлор (8), Серхио Юль (7), Рэндолф (4) – старт; Дончич (6), Дрейпер (5), Фелипе Рейес (5), Руди Фернандес (4), Носьони (4), Кэрролл (3), Томпкинс (2).
Финал
- Дата проведения
- 21 мая, 21.00, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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