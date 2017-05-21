Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» проходят решающие игры «Финала четырех» Евролиги-2016/17. В матче за 3-е место московский ЦСКА победил испанский «Реал» со счетом 94:70. В финале турнира турецкий «Фенербахче» сразится с греческим «Олимпиакосом».

Евролига

Финал четырех

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.