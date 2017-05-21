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    Евролига. Финал четырех. ЦСКА победил «Реал» в матче за 3-е место, в финале «Фенербахче» сыграет с «Олимпиакосом»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Реал

    Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» проходят решающие игры «Финала четырех» Евролиги-2016/17. В матче за 3-е место московский ЦСКА победил испанский «Реал» со счетом 94:70. В финале турнира турецкий «Фенербахче» сразится с греческим «Олимпиакосом».

    Евролига

    Финал четырех

    Матч за 3-е место

    Реал Мадрид Испания  –  ЦСКА Москва Россия 70:94 (10:23, 22:22, 24:24, 14:25)
    Дата проведения
    21 мая, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Реал Мадрид
    Мачюлис (11), Айон (11), Тэйлор (8), Серхио Юль (7), Рэндолф (4) – старт; Дончич (6), Дрейпер (5), Фелипе Рейес (5), Руди Фернандес (4), Носьони (4), Кэрролл (3), Томпкинс (2).
    ЦСКА Москва
    Хайнс (14 + 7 подборов), Джексон (13), Де Коло (13), Воронцевич (10), Курбанов (2) – старт; Фридзон (12), Хиггинс (12), Теодосич (7 + 6 передач), Огастин (4), М.Кулагин (3), Антонов (3), Фрилэнд (1).

    Финал

    Фенербахче Турция  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    21 мая, 21.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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