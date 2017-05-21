Фанаты «Спартака» повредили систему подогрева на стадионе в Туле

Директор тульского стадиона «Арсенал» Дмитрий Шишкин заявил, что болельщики нанесли арене серьезный ущерб.

«Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, лишились комплекта ворот. Но самое плохое – когда болельщики «Спартака» вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля.

Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить , сотрудников ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион», – сказал функционер.

По окончании матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) болельщики массово выбежали на поле. Фанаты гостей разобрали ворота на сувениры. «Спартак» в этом сезоне стал чемпионом, что не удавалось команде с 2001 года.

Кто уже стал чемпионом

Болельщикам «Спартака» понравилось праздновать