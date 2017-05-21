Фанаты «Спартака» повредили систему подогрева на стадионе в Туле
Директор тульского стадиона «Арсенал» Дмитрий Шишкин заявил, что болельщики «Спартака» нанесли арене серьезный ущерб.
«Сейчас тяжело говорить о сумме ущерба. На сегодняшний день мы насчитали 166 вырванных кресел, лишились комплекта ворот. Но самое плохое – когда болельщики «Спартака» вытаскивали ворота, была задета система подогрева поля.
Ожидали мы, конечно, худшего. Нужно поблагодарить «Арсенал», сотрудников ЧОПа, правоохранительные органы за то, что они обезопасили стадион», – сказал функционер.
По окончании матча «Арсенал» – «Спартак» (3:0) болельщики массово выбежали на поле. Фанаты гостей разобрали ворота на сувениры. «Спартак» в этом сезоне стал чемпионом, что не удавалось команде с 2001 года.
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