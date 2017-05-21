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    Артемий Панарин: «Какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что приз лучшему бомбардиру – утешительный. Да пошел он нахер»

    Теги сборная России Артемий Панарин ЧМ-2017

    Нападающий сборной России Артемий Панарин прокомментировал высказывания о значимости статуса лучшего бомбардира ЧМ-2017

    – 17 и 3 очка отрыва от конкурентов. Как поступите с медалью?

    – Поедет к деду, у него минимузей. Он – хранитель наград.

    – Стать лучшим бомбардиром чемпионата мира – круто?

    – Все мои родные и близкие порадуются. Эта награда дается не каждый год, в детстве мечтал об этом, а сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает... Да пошел он нахер... – приводит слова Панарина «Спорт-Экспресс».

    «Чемпионат» приводит немного другую версию фразы: «Кто говорит, что приз лучшему бомбардиру ЧМ – это фигня и утешительный приз? Болельщики? Мне просто интересно, кто это говорит. Очень злюсь в такие моменты. Если я не разбираюсь, то я не могу сказать. 

    Мои близкие и родные, дедушки, бабушки обрадуются, и это не то, что дается каждый год. В детстве мечтал. А сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что это утешительный приз, да пошел он на…». 

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