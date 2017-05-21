Тренировать Джоковича на «Ролан Гаррос» будет Агасси

Новым тренером второй ракетки мира Новака Джоковича станет восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси.

После воскресного финала римского «Мастерса», проигранного Саше Звереву 4:6, 3:6, 29-летний серб сообщил, что общался с Агасси по телефону последние несколько недель, и тот приедет на «Ролан Гаррос», однако вряд ли задержится на весь турнир.

Напомним, в прошлом году 12-кратный чемпион «Шлемов» расстался с Борисом Беккером, который тренировал его с 2013-го, а этой весной – с Марьяном Вайдой, с которым работал более десяти лет.

47-летний Агасси, завершивший карьеру в 2006-м, никогда не был ничьим личным тренером.