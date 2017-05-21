Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Тренировать Джоковича на «Ролан Гаррос» будет Агасси

    Теги Новак Джокович Андре Агасси ATP

    Новым тренером второй ракетки мира Новака Джоковича станет восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси.

    После воскресного финала римского «Мастерса», проигранного Саше Звереву 4:6, 3:6, 29-летний серб сообщил, что общался с Агасси по телефону последние несколько недель, и тот приедет на «Ролан Гаррос», однако вряд ли задержится на весь турнир.

    Напомним, в прошлом году 12-кратный чемпион «Шлемов» расстался с Борисом Беккером, который тренировал его с 2013-го, а этой весной – с Марьяном Вайдой, с которым работал более десяти лет.

    47-летний Агасси, завершивший карьеру в 2006-м, никогда не был ничьим личным тренером.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться