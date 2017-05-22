Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017

    Теги сборная России сборная Канады сборная Швеции Никита Гусев Артемий Панарин Никита Кучеров ЧМ-2017 Нэтан Маккиннон Вильям Нюландер

    Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром ЧМ-2017. В 10 матчах на его счету 17 (4+13) очков.

    Второе место в списке лучших бомбардиров с 15 очками делят россиянин Никита Кучеров (7+8) и канадец Нэтан Маккиннон (6+9).

    Еще один россиянин Никита Гусев делит со шведом Вильямом Нюландером четвертое место: у обоих по 14 (7+7) очков. 

    Артемий Панарин: «Какой-то Вася на диване сидит и рассказывает, что приз лучшему бомбардиру – утешительный. Да пошел он нахер»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться