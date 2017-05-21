«Юве» стал чемпионом Италии в 6-й раз подряд, и это рекорд

стал чемпионом Италии в 6-й раз подряд.

В 37-м туре серии А команда тренера Массимилиано Аллегри победила «Кротоне» (3:0). Голы забили нападающие Марио Манджукич и и защитник Алекс Сандро.

За тур до конца чемпионата «Ювентус» опережает «Рому» на 4 очка. Туринская команда уже не сможет опуститься на второе место.

Завоевав скудетто в 6-м сезоне кряду, «Ювентус» обновил национальный рекорд. Ранее ни одна команда не выигрывала итальянский чемпионат больше 5 раз подряд.

«Ювентус», последний раз выигравший Лигу чемпионов. Где они сейчас?

Кого надо купить, если хочешь стать чемпионом