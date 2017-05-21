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    «Юве» стал чемпионом Италии в 6-й раз подряд, и это рекорд

    Теги Ювентус серия А Италия Марио Манджукич Массимилиано Аллегри Кротоне Алекс Сандро Пауло Дибала

    «Ювентус» стал чемпионом Италии в 6-й раз подряд.

    В 37-м туре серии А команда тренера Массимилиано Аллегри победила «Кротоне» (3:0). Голы забили нападающие Марио Манджукич и Пауло Дибала и защитник Алекс Сандро.

    За тур до конца чемпионата «Ювентус» опережает «Рому» на 4 очка. Туринская команда уже не сможет опуститься на второе место.

    Завоевав скудетто в 6-м сезоне кряду, «Ювентус» обновил национальный рекорд. Ранее ни одна команда не выигрывала итальянский чемпионат больше 5 раз подряд.

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