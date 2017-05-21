«Челси», «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Ливерпуль» вышли в Лигу чемпионов

Определились все участники еврокубковых турниров от Англии в сезоне-2017/18.

Прямые путевки в групповой раунд Лиги чемпионов завоевали чемпион , «Тоттенхэм» (2-е место) и «Манчестер Сити» (3-е место). выступит в квалификации ЛЧ.

«Арсенал» и (5-е и 6-е место, соответственно) гарантировали себе участие в групповом этапе , занявший 7-е место «Эвертон» сыграет в квалификации ЛЕ.

Отметим, что «МЮ» может стать пятым английским клубом, пробившимся в Лигу чемпионов, если выиграет в финале Лиги Европы, где встретится в .