«Челси», «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Ливерпуль» вышли в Лигу чемпионов
Определились все участники еврокубковых турниров от Англии в сезоне-2017/18.
Прямые путевки в групповой раунд Лиги чемпионов завоевали чемпион «Челси», «Тоттенхэм» (2-е место) и «Манчестер Сити» (3-е место). «Ливерпуль» выступит в квалификации ЛЧ.
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (5-е и 6-е место, соответственно) гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы, занявший 7-е место «Эвертон» сыграет в квалификации ЛЕ.
Отметим, что «МЮ» может стать пятым английским клубом, пробившимся в Лигу чемпионов, если выиграет в финале Лиги Европы, где встретится в «Аяксом».
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