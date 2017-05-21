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    «Челси», «Тоттенхэм», «Ман Сити» и «Ливерпуль» вышли в Лигу чемпионов

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Лига Европы Арсенал Тоттенхэм

    Определились все участники еврокубковых турниров от Англии в сезоне-2017/18.

    Прямые путевки в групповой раунд Лиги чемпионов завоевали чемпион «Челси», «Тоттенхэм» (2-е место) и «Манчестер Сити» (3-е место). «Ливерпуль» выступит в квалификации ЛЧ.

    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» (5-е и 6-е место, соответственно) гарантировали себе участие в групповом этапе Лиги Европы, занявший 7-е место «Эвертон» сыграет в квалификации ЛЕ.

    Отметим, что «МЮ» может стать пятым английским клубом, пробившимся в Лигу чемпионов, если выиграет в финале Лиги Европы, где встретится в «Аяксом».

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