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    Sports.ru

    «Матч ТВ» хочет судиться со Sports.ru, полуфинал Россия – Канада на ЧМ и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    1. «Матч ТВ» подал в Мосгорсуд иск к Sports.ru из-за хайлайтов ФНЛ. А на вопросы отвечать не хотят.

    2. Россия победила Чехию и теперь сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного чемпионата мира.

    3. В Англии «Тоттенхэм» грохнул «Лестер», четыре гола забил Харри Кейн.

    4. В Кубке Стэнли «Анахайм» победил в гостях «Нэшвилл» и сравнял счет (2-2) в финальной серии Запада.

    5. Кузнецова, Павлюченкова и Макарова проиграли на турнире в Риме, россиянок в четвертьфинале не оказалось.

    6. Конор МакГрегор подтвердил, что подписал контракт на бой с Флойдом. Бой века все ближе.

    7. Александр Елагин уйдет с «Матч ТВ» – комментатор попал под сокращение.

    8. Владимир Габулов стал первым футболистом тульского «Арсенала» в сборной России – он заменил травмированного Лунева.

    9. В Англии будут дисквалифицировать за симуляцию после матчей. Джейми Каррагер уже подколол «МЮ» по этому поводу.

    10. Шантажист вымогал у семьи Шумахера 900 тысяч евро, угрожая детям.

    11. Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА из-за давления WADA.

    12. Шведская фристайлистка Анна Холмунд вышла из комы, в которой пробыла последние пять месяцев.

    Цитата дня: «Лимит надо сохранить. Потолок зарплат – глупость. Сирые и убогие будут платить в конвертах под столом». Леонид Федун считает так.

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