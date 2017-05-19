«Матч ТВ» хочет судиться со Sports.ru, полуфинал Россия – Канада на ЧМ и другие новости дня

1. «Матч ТВ» подал в Мосгорсуд иск к Sports.ru из-за хайлайтов ФНЛ. А на вопросы отвечать не хотят.

2. Россия победила Чехию и теперь сыграет с Канадой в полуфинале хоккейного чемпионата мира.

3. В Англии «Тоттенхэм» грохнул «Лестер», четыре гола забил Харри Кейн.

4. В Кубке Стэнли «Анахайм» победил в гостях «Нэшвилл» и сравнял счет (2-2) в финальной серии Запада.

5. Кузнецова, Павлюченкова и Макарова проиграли на турнире в Риме, россиянок в четвертьфинале не оказалось.

6. Конор МакГрегор подтвердил, что подписал контракт на бой с Флойдом. Бой века все ближе.

7. Александр Елагин уйдет с «Матч ТВ» – комментатор попал под сокращение.

8. Владимир Габулов стал первым футболистом тульского «Арсенала» в сборной России – он заменил травмированного Лунева.

9. В Англии будут дисквалифицировать за симуляцию после матчей. Джейми Каррагер уже подколол «МЮ» по этому поводу.

10. Шантажист вымогал у семьи Шумахера 900 тысяч евро, угрожая детям.

11. Елена Исинбаева покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА из-за давления WADA.

12. Шведская фристайлистка Анна Холмунд вышла из комы, в которой пробыла последние пять месяцев.

Цитата дня: «Лимит надо сохранить. Потолок зарплат – глупость. Сирые и убогие будут платить в конвертах под столом». Леонид Федун считает так.