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    Кейн оформил покер в матче с «Лестером»

    Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Лестер Сон Хын Мин Харри Кейн

    Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 4 мяча в игре 34-го тура АПЛ против «Лестера» (6:1).

    Кейн также отдал одну голевую передачу в этой встрече.

    Другой нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил дубль. На счету корейского игрока также один голевой пас в прошедшем матче.

    Всего на счету Кейна 26 мячей и 7 голевых передач в 29 встречах чемпионата Англии.

    23-летний форвард вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ, опередив нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку (24 гола). Подробнее со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

     

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