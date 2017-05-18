Кейн оформил покер в матче с «Лестером»
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил 4 мяча в игре 34-го тура АПЛ против «Лестера» (6:1).
Кейн также отдал одну голевую передачу в этой встрече.
Другой нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил дубль. На счету корейского игрока также один голевой пас в прошедшем матче.
Всего на счету Кейна 26 мячей и 7 голевых передач в 29 встречах чемпионата Англии.
23-летний форвард вышел на первое место в списке бомбардиров АПЛ, опередив нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку (24 гола). Подробнее со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.
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