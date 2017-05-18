Комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» из-за сокращения
Футбольный комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» в конце мая, сообщает «БИЗНЕС Online».
Связано это с сокращением штата федерального канала. Договор с ним не будет продлен.
Елагин работал на «Матч ТВ» с ноября 2015 года. В 2016 году был выведен за штат телеканала и переведен на гонорарную основу, но уходить с телеканала не стал.
Ранее он шесть лет работал на спортивных каналах «НТВ-Плюс».
«Матч ТВ»: «Просим прекратить распространение недостоверной информации об очередных якобы «масштабных сокращениях»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.