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    Комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» из-за сокращения

    Теги телевидение Александр Елагин Матч ТВ

    Футбольный комментатор Александр Елагин покинет «Матч ТВ» в конце мая, сообщает «БИЗНЕС Online».

    Связано это с сокращением штата федерального канала. Договор с ним не будет продлен. 

    Елагин работал на «Матч ТВ» с ноября 2015 года. В 2016 году был выведен за штат телеканала и переведен на гонорарную основу, но уходить с телеканала не стал.

    Ранее он шесть лет работал на спортивных каналах «НТВ-Плюс».

    «Матч ТВ»: «Просим прекратить распространение недостоверной информации об очередных якобы «масштабных сокращениях»

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