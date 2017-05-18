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    Габулов вызван в сборную России вместо Лунева

    Теги Зенит Владимир Габулов Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России травмы Арсенал Тула Кубок конфедераций Андрей Лунев

    Голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов вызван в сборную России.

    Он заменит в составе национальной команды, готовящейся к Кубку конфедераций, вратаря «Зенита» Андрея Лунева, получившего травму в матче с «Краснодаром». Сообщалось, что Лунев выбыл на неделю.

    «Сожалеем о том, что попавший в расширенный список Андрей Лунев, на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе,  получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй.

    В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского «Арсенала» Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами.

    Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – прокомментировал вызов Габулова главный тренер команды Станислав Черчесов.

    Изучить статистику 33-летнего Габулова можно здесь.

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