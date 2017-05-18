Габулов вызван в сборную России вместо Лунева

Голкипер тульского Владимир Габулов вызван в сборную России.

Он заменит в составе национальной команды, готовящейся к Кубку конфедераций, вратаря Андрея Лунева, получившего травму в матче с «Краснодаром». Сообщалось, что Лунев выбыл на неделю.

«Сожалеем о том, что попавший в расширенный список , на которого тренерский штаб рассчитывал как в данный момент, так и в перспективе, получил травму и выбыл из числа кандидатов на участие в Кубке конфедераций. Надеемся на его скорейшее возвращение в строй.

В то же время мы приняли решение включить вместо него в список голкипера тульского Владимира Габулова. Это обусловлено несколькими обстоятельствами.

Тренерский штаб хорошо знаком с этим опытным вратарем, а он соответственно с нашими требованиями. Другому кандидату для адаптации потребовалось бы гораздо больше времени. Он имеет опыт выступления за сборную хорошо знает партнеров, что тоже немаловажно в преддверии такого турнира», – прокомментировал вызов Габулова главный тренер команды .

Изучить статистику 33-летнего Габулова можно здесь.