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    Конор МакГрегор: «Я подписал контракт на бой с Мэйвезером. В ближайшие дни ждем подписи Флойда и Эла Хэймона»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Эл Хэймон Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор официально подтвердил подписание контракта на бой с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером.

    «Это честь для меня – подписать эту рекордную сделку вместе с моими партнерами: Zuffa, UFC и Paradigm Sports Management. Первая и самая важная часть контракта официально подписана. Поздравляем всех причастных. Теперь мы ждем Эла Хэймона и подписи его боксера в ближайшие дни», – заявил МакГрегор.

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