Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор официально подтвердил подписание контракта на бой с экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером.

«Это честь для меня – подписать эту рекордную сделку вместе с моими партнерами: Zuffa, UFC и Paradigm Sports Management. Первая и самая важная часть контракта официально подписана. Поздравляем всех причастных. Теперь мы ждем Эла Хэймона и подписи его боксера в ближайшие дни», – заявил МакГрегор.