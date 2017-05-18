Владелец Леонид Федун высказался про лимит на легионеров, потолок зарплат и возможное сокращение числа участников РФПЛ.

- Вы уже говорили о сокращении лиги. Тогда речь шла о 12 командах. Вы имеете в виду закрытую лигу?

– Ни в коем случае. Мы же не Северная Америка. Зачем? Должна быть смена клубов. Представляю это так: условно, 12 клубов играют между собой 22 игры. Или 13 клубов, без разницы. А потом они разделяются на две шестерки или семерки, которые еще раз играют между собой.

Таким образом, ведущие клубы имеют возможность играть, условно, не 15 игр в сезоне, из которых интерес представляют семь-восемь, а, условно, 20 игр, из которых 18-20 представляют коммерческий интерес.

Тогда будем повышать стоимость телеправ. А когда на картинке из Перми – прошу прощения, люблю этот город – игра на фоне кучи строительного мусора, то кто за эти телеправа будет платить? Поэтому, да, это, может быть, болезненный процесс, но, на мой взгляд, делать это необходимо.

- Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

– Лимит надо сохранить. Может быть, постепенно уходить от лимита на поле. Но без лимита не будет никакой возможности продвигать российских игроков. Переход от лимита на поле к лимиту в заявке позволит увеличить спрос на них.

Без этого заниматься школами и вторыми командами – больше энтузиазм, чем бизнес. Я ни одного игрока не смог продать за исключением Владимира Обухова, за которого нам до сих пор так и не заплатили (Обухов в июне 2016 года перешел в – прим. Sports.ru).

- Потолок зарплат?

– Это глупость, он бывает только в закрытых лигах. Если ввести такую меру, то любой игрок, который чуть-чуть начнет показывать себя, сразу уедет в Европу. От этого упадет качество футбола.

А кого мы поддержим? Сирых и убогих? Сирые и убогие все равно будут платить деньги игрокам в конвертах под столом.

- Как относитесь к видеоповторам, которые придут в футбол в ближайшее время?

– Я поменял свое отношение к этому вопросу. Главное, чтобы это не было, как в хоккее, когда матч прерывается на долгое время. Это должно быть моментально, – сказал Федун.

Федун и другие самые важные люди в российском футболе