Рим (WTA). 3-й круг. Кузнецова играет с Гавриловой, Павлюченкова встретится с Халеп, Макарова – с Бертенс
В четверг в Риме за выход в четвертьфинал поборются три россиянки: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
15 – 21 мая 2017
Premier 5
Призовой фонд – 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 18 мая, 10.11
- Дата проведения
- 18 мая, 11.45
- Дата проведения
- 18 мая, 13.00
- Дата проведения
- 18 мая, 20.00
- Дата проведения
- 18 мая, 15.00
- Дата проведения
- 18 мая, 12.30
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30
- Дата проведения
- 18 мая, 10.11
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