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    Рим (WTA). 3-й круг. Кузнецова играет с Гавриловой, Павлюченкова встретится с Халеп, Макарова – с Бертенс

    Теги результаты WTA Internazionali BNL d'Italia

    В четверг в Риме за выход в четвертьфинал поборются три россиянки: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.

    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    15 – 21 мая 2017

    Premier 5

    Призовой фонд – 2 775 745 долларов

    Открытые корты, грунт

    Третий круг

    Светлана Кузнецова (Россия) Дарья Гаврилова (Австралия)
    6:25:5
    Дата проведения
    18 мая, 10.11
    Онлайн матча

     

    Анастасия Павлюченкова (Россия) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    18 мая, 11.45
    Онлайн матча

     

    Екатерина Макарова (Россия) Кики Бертенс (Голландия)
    Дата проведения
    18 мая, 13.00
    Онлайн матча

     

    Тимеа Бачински (Швейцария) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    18 мая, 20.00
    Онлайн матча

     

    Юлия Гергес (Германия) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    Дата проведения
    18 мая, 15.00
    Онлайн матча

     

    Йоханна Конта (Великобритания) Винус Уильямс (США)
    Дата проведения
    18 мая, 12.30
    Онлайн матча

     

    Элина Свитолина (Украина) Мона Бартель (Германия)
    Дата проведения
    18 мая, 16.30
    Онлайн матча

     

    Анетт Контавейт (Эстония) Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)
    6:16:1
    Дата проведения
    18 мая, 10.11
    Онлайн матча

     

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