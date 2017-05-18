В четверг в Риме за выход в четвертьфинал поборются три россиянки: Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Макарова.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

15 – 21 мая 2017

Premier 5

Призовой фонд – 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Третий круг