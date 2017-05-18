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    FA подтвердила, что со следующего сезона в АПЛ будут дисквалифицировать на 2 матча за симуляцию

    Теги премьер-лига Англия дисквалификации Д2 Англия Д3 Англия Футбольная ассоциация Англии Д4 Англия

    Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением относительно симуляций.

    Со следующего сезона специальная комиссия (бывший судья, бывший тренер и бывший игрок лиги) на анонимных условиях, чтобы исключить возможное воздействие, будет рассматривать симуляции в ключевых эпизодах матча – назначенном пенальти или удалении игрока соперника. 

    Наказание будет выноситься постфактум – за подтвержденные случаи симуляции игрок будет получать двухматчевую дисквалификацию. Кроме того, игроки, удаленные с поля в результате симуляции соперника, смогут обжаловать свои карточки.

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