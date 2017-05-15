Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в расширенный состав команды на Кубок конфедераций не попал полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.

О Денисове

«У нас есть состав, который опубликован, Денисова в этом списке нет. Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попали. Если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову, но его у нас до сих пор не было.

Мы готовим команду к чемпионату мира. У нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя».

О вратарях

«У нас много качественных вратарей, из которых только Акинфеев долго играл за сборную. Гильерме провел только один матч, Артем Ребров и Сослан Джанаев – по тайму.

Поэтому мы отодвигаем чуть в сторону и сравниваем других: ни у кого из них нет преимущества перед другими, все в одинаковой ситуации, кроме .

Что касается Лунева, он достойно играл в «Уфе», сейчас выглядит так же. Если бы он начал играть в с первого тура, то мы смогли бы посмотреть его еще и в еврокубках».

Кокорин не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, Лунев, Джикия и Фернандес – попали