Станислав Черчесов: «На позиции Денисова в сборной есть более молодые игроки»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему в расширенный состав команды на Кубок конфедераций не попал полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.
О Денисове
«У нас есть состав, который опубликован, Денисова в этом списке нет. Я звонил только тем, кто рассчитывал на попадание, но не попали. Если бы я посчитал нужным, я бы позвонил Денисову, но его у нас до сих пор не было.
Мы готовим команду к чемпионату мира. У нас есть опытные футболисты, но сейчас на эту позицию мы имеем более молодых, которые должны проявлять себя».
«У нас много качественных вратарей, из которых только Акинфеев долго играл за сборную. Гильерме провел только один матч, Артем Ребров и Сослан Джанаев – по тайму.
Поэтому мы Акинфеева отодвигаем чуть в сторону и сравниваем других: ни у кого из них нет преимущества перед другими, все в одинаковой ситуации, кроме Акинфеева.
Что касается Лунева, он достойно играл в «Уфе», сейчас выглядит так же. Если бы он начал играть в «Зените» с первого тура, то мы смогли бы посмотреть его еще и в еврокубках».
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