Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал расширенный состав сборной России на конфедераций.

«Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими. Они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно.

Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.

Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех», – сказал Мутко.

В первоначальный состав национальной команды страны не попали игроки «Зенита» Александр Кокорин и Олег Шатов.

РФС 22 мая назовет более приближенный к окончательному состав сборной России на конфедераций.