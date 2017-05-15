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    Виталий Мутко: «30 парней в расширенном списке сборной на сегодня являются лучшими»

    Теги Виталий Мутко сборная России Кубок конфедераций

    Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.

    «Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими. Они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно.

    Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.

    Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех», – сказал Мутко.

    В первоначальный состав национальной команды страны не попали игроки «Зенита» Александр Кокорин и Олег Шатов.

    РФС 22 мая назовет более приближенный к окончательному состав сборной России на Кубок конфедераций.

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      10%
    • Перейдет в "Локомотив"
      21%
    • Перейдет в "Урал"
      23%
    • Через два года будет играть в ФНЛ
      46%

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