Виталий Мутко: «30 парней в расширенном списке сборной на сегодня являются лучшими»
Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.
«Это 30 парней, которые на сегодня являются лучшими. Они вошли в расширенный список абсолютно заслуженно.
Список абсолютно объективен, в нем нет никаких субъективных факторов.
Это футболисты, которые в этом сезоне демонстрировали хорошую игру, а он получился непростым для всех», – сказал Мутко.
В первоначальный состав национальной команды страны не попали игроки «Зенита» Александр Кокорин и Олег Шатов.
РФС 22 мая назовет более приближенный к окончательному состав сборной России на Кубок конфедераций.
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