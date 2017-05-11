«Реал» в финале ЛЧ, «Вашингтон» вылетел из плей-офф, Путин забил 6 голов и другие новости

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Реал» второй год подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Один финал ЛЧ с «Ювентусом» уже был: в 1998-м выиграл «Мадрид».

2. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» (0:2) в решающем матче 2-го раунда и вылетел из Кубка Стэнли (3-4).

3. Путин забил 6 голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги и отдал 5 передач. В команде президента играли Буре, Каменский, Фетисов, Касатонов...

4. Уткин посетовал на то, что чемпионат России получился невыдающийся. «Нельзя сказать, что «Спартак» обошел сильных соперников».

5. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» (2:0) и поднялся на 5-е место в АПЛ. Шанс попасть в ЛЧ еще есть.

6. В плей-офф НБА «Бостон» приблизился к победе в серии с «Вашингтоном» (3-2).

7. На ЧМ-2017 США скромно обыграли Италию (3:0), а Финляндия понервничала со Словенией (5:2). У Беларуси просто все плохо: 4 матча – 4 поражения.

8. Надаль и Джокович прошли в третий круг турнира АТР в Мадриде. У женщин Кузнецова и Бушар шагнули в 1/4 финала.

9. Казанский «Зенит» и московское «Динамо» вышли в финал мужского чемпионата России по волейболу.

10. СКА рассматривает возможность строительства новой арены на 20 тысяч зрителей. Пока что клубу выделили участок, на котором построят два стадиона (с трибунами на 2 тысячи человек и без трибун).

11. Колумбиец Гавирия победил на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». Кузнецов финишировал 11-м, Цатевич – 12-м.

Цитата дня. «Путин – самый спортивный президент мира». Кто хочет поспорить с Плющенко?