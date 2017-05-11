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    «Реал» в финале ЛЧ, «Вашингтон» вылетел из плей-офф, Путин забил 6 голов и другие новости

    Теги утренний дайджест

    Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

    1. «Реал» второй год подряд вышел в финал Лиги чемпионов. Один финал ЛЧ с «Ювентусом» уже был: в 1998-м выиграл «Мадрид».

    2. «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» (0:2) в решающем матче 2-го раунда и вылетел из Кубка Стэнли (3-4). 

    3. Путин забил 6 голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги и отдал 5 передач. В команде президента играли Буре, Каменский, Фетисов, Касатонов...

    4. Уткин посетовал на то, что чемпионат России получился невыдающийся. «Нельзя сказать, что «Спартак» обошел сильных соперников».

    5. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» (2:0) и поднялся на 5-е место в АПЛ. Шанс попасть в ЛЧ еще есть.

    6. В плей-офф НБА «Бостон» приблизился к победе в серии с «Вашингтоном» (3-2).

    7. На ЧМ-2017 США скромно обыграли Италию (3:0), а Финляндия понервничала со Словенией (5:2). У Беларуси просто все плохо: 4 матча – 4 поражения.

    8. Надаль и Джокович прошли в третий круг турнира АТР в Мадриде. У женщин Кузнецова и Бушар шагнули в 1/4 финала.

    9. Казанский «Зенит» и московское «Динамо» вышли в финал мужского чемпионата России по волейболу.

    10. СКА рассматривает возможность строительства новой арены на 20 тысяч зрителей. Пока что клубу выделили участок, на котором построят два стадиона (с трибунами на 2 тысячи человек и без трибун). 

    11. Колумбиец Гавирия победил на пятом этапе веломногодневки «Джиро д’Италия». Кузнецов финишировал 11-м, Цатевич – 12-м.

    Цитата дня. «Путин – самый спортивный президент мира». Кто хочет поспорить с Плющенко?

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