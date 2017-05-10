Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Путин забил 6 голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги

    Теги Владимир Путин любительский хоккей

    Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

    В матче, который прошел в дворце спорта «Большой» в Сочи, Путин набрал 9 (6+3) очков и не реализовал буллит в первом периоде.

    Он играл в составе команды «Легенды хоккея» вместе с Павлом Буре и Валерием Каменским. Соперником «Легенд хоккея» была команда сборная Ночной хоккейной лиги, за которую сыграли Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться