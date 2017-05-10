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    Евгений Плющенко: «Путин – самый спортивный президент мира»

    Теги Евгений Плющенко Владимир Путин фото

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от игры в рамках Ночной хоккейной лиги против команды президента России Владимира Путина.

    «Мы сегодня проиграли в гала-матче! «Легенды хоккея» против «Сборной Ночной хоккейной лиги».

    Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира», – написал Плющенко. 

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