Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился впечатлениями от игры в рамках Ночной хоккейной лиги против команды президента России Владимира Путина.

«Мы сегодня проиграли в гала-матче! «Легенды хоккея» против «Сборной Ночной хоккейной лиги».

Впервые проигрывать было совсем не обидно. Так как выиграла команда нашего президента! Владимир Владимирович забросил виртуозно 6 шайб! Воистину великий президент! Самый спортивный президент мира», – написал Плющенко.