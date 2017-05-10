«Ювентус» в финале ЛЧ, Ковальчук хочет обратно в НХЛ, а «Зенит» – на «Петровский» и другие новости

Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

1. «Ювентус» – в финале Лиги чемпионов. «Монако» проиграл и второй полуфинальный матч, зато Мбаппе (18) забил Буффону (39)!

2. Нападающий СКА Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ. Об этом рассказал генменеджер «Нью-Джерси».

3. «Зенит» не хочет играть с «Краснодаром» на новой прекрасной арене за 40+ млрд. Матч, видимо, пройдет на «Петровском».

4. «Оттава» вышла в финал Восточной конференции, победив во 2-м раунде Кубка Стэнли «Рейнджерс» (4-2).

5. Российский велогонщик Ильнур Закарин пришел вторым на 4-м этапе веломногодневки «Джиро д’Италия».

6. «Зениту» надоело нытье: питерцы предложили 3-летний контракт тренеру «Фиорентины» Паулу Соузе.

7. Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли отправлен в отставку.

8. В плей-офф НБА «Сан-Антонио» вышел вперед (3-2) в серии с «Хьюстоном».

9. Владимир Сельдяков будет судить ЦСКА и «Арсенал», Александр Егоров – «Крылья» и «Зенит». Назначили судей на 28-й тур.

10. ФИФА расследует трансфер Поля Погба из «Ювентуса» в «МЮ». Whoops...

Цитата дня. «ЦСКА сильнее «Зенита». Денис Глушаков немножко набрасывает.