ЧМ-2017. Словакия против Германии, Финляндия – Словения
В Кельне и Париже продолжается ЧМ-2017.
Чемпионат мира
Группа А
- Дата проведения
- 10 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
- Вратари: Ховард 9/9 – Анд. Бернард 29/32.
- Дата проведения
- 10 мая, 21.15, «Ланксесс Арена»
Группа В
- Дата проведения
- 10 мая, 17.15, «АккорХотелс Арена»
- 1:0 – 17 Шеппи (Дженацци, Унтерзандер)
- 2:0 – 35 Амбюль (Леффель, Холленштайн)
- 3:0 – 47 Элмонд (Шеппи)
- Дата проведения
- 10 мая, 21.15, «АккорХотелс Арена»
- 0:1 – 14 Куралт (Пем)
- 1:1 – 24 Савинайнен (Саллинен)
- 2:1 – 25 Рантанен (Ахо, Савинайнен)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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