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    ЧМ-2017. Словакия против Германии, Финляндия – Словения

    Теги результаты сборная США сборная Финляндии сборная Словакии сборная Беларуси сборная Швейцарии сборная Италии сборная Германии сборная Словении ЧМ-2017

    В Кельне и Париже продолжается ЧМ-2017.

    Чемпионат мира

    Группа А

    США – Италия 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 мая, 17.15, «Ланксесс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 5 Нелсон ()
    2:0 – 25 Нелсон (Ларкин)
    3:0 – 27 Ли (Ларкин, Годро)
    Вратари: Ховард 9/9 – Анд. Бернард 29/32.
    Словакия – Германия 1:0 (1 период)
    Дата проведения
    10 мая, 21.15, «Ланксесс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 9 Матоушек (Шедивы, Жиго)

    Группа В

    Швейцария – Беларусь 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 мая, 17.15, «АккорХотелс Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 17 Шеппи (Дженацци, Унтерзандер)
    2:0 – 35 Амбюль (Леффель, Холленштайн)
    3:0 – 47 Элмонд (Шеппи)
    Вратари: Дженони 14/14 – Лаланд 20/23.
    Финляндия – Словения 2:1 (2 период)
    Дата проведения
    10 мая, 21.15, «АккорХотелс Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 14 Куралт (Пем)
    1:1 – 24 Савинайнен (Саллинен)
    2:1 – 25 Рантанен (Ахо, Савинайнен)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица ЧМ-2017

    Статистика ЧМ-2017

    Fantasy Hockey по чемпионату мира по хоккею

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