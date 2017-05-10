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    Василий Уткин: «Нельзя сказать, что «Спартак» обошел сильных соперников. Чемпионат получился невыдающийся»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Василий Уткин Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Спортивный комментатор Василий Уткин высказал мнение о чемпионстве «Спартака» и уровне премьер-лиги.

    «Спартак» так долго не мог выиграть чемпионат, потому что это было просто нереально. Разве за последние годы он кого-то превосходил по составу? По ресурсам? Нет!

    Тренеров меняли бесконечно. А по поводу феномена Массимо Карреры, то никто не может понять, как ему удалось сделать то, что не смогли другие. Его ведь звали в «Спартак» для одного, а он пригодился для другого. В данном случае так легла карта. Все совпало.

    Говорят же умные люди, что невозможно понять, как «Спартак» играет и почему он побеждает. Ведь с точки зрения построения игры команды, ее содержания, смысла ничего экстраординарного не произошло. 

    Нельзя также сказать, что «Спартак» обошел по-настоящему сильных соперников. «Зенит» и ЦСКА выглядели в этом году не лучшим образом. Да и сам чемпионат, откровенно, получился невыдающийся.

    Но это неважно. Чемпион страны – это команда, которая в конкретный год оказалась лучше всех. Какие команды случились в этом году, такие «Спартак» и победил. Кто-то делает шаг вперед, а кто-то шаг назад», – заявил Уткин.

    Почему чемпионом стал «Спартак»

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    Как «Спартак» выступит в Лиге чемпионов?

    24667 голосов 62
    • Займет последнее место
      31%
    • Выйдет в Лигу Европы
      35%
    • Выйдет из группы
      34%

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