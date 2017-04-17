Александр Прытков, генеральный директор компании «Бамард», создававшей поле стадиона высказался о проблемах с газоном на арене в Санкт-Петербурге.

«Вопрос заключается не в технологии посева того или иного газона. Во многом ситуация зависит от качества и правильности применения агротехнических мероприятий на этих объектах.

Мы в июне 2016 года засеяли футбольное поле, в сентябре передали его подрядчику. Но и после этого, согласно контракту, мы его обслуживали – есть журнал с графиком подкормки, полива. Зимовка газона на улице – нормальная практика, трава выдерживает морозы и в минус 20 градусов.

Учитывая то, что на стадионе пройдут игры Кубка конфедераций, не хочет брать на себя ответственность за состояние газона, это политический вопрос», – сказал Прытков.

По словам Прыткова, у компании есть результаты независимых экспертиз, которые свидетельствуют о том, что никакого грибка и плесени после зимовки газона в почве нового стадиона нет.

Контракт на создание поля для «Крестовского» компания «Бамард» получила весной 2016 года, победив на тендере, объявленном компанией «Инжтрансстрой СПб». Стоимость работ по проектировке и монтажу такого газона под ключ оценивается в 1,8-3 миллиона евро.

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