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    Комиссия РФС нашла на «Крестовском» серьезные недоработки и потребовала исправить их к первому матчу

    Теги Зенит Премьер-лига Россия РФС Крестовский

    Комиссия РФС по сертификации стадионов осмотрела стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге в преддверии домашних матчей «Зенита».

    По информации «Спорт-Экспресса», заявка «Зенита» на выдачу сертификата была удовлетворена, но при этом было указано на ряд серьезных недоработок. Комиссия отметила, что стадион будет допущен до первой игры только в случае устранения этих нарушений.

    Ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условий для телетрансляции и работы пресс-центра.

     

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