Комиссия РФС нашла на «Крестовском» серьезные недоработки и потребовала исправить их к первому матчу
Комиссия РФС по сертификации стадионов осмотрела стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге в преддверии домашних матчей «Зенита».
По информации «Спорт-Экспресса», заявка «Зенита» на выдачу сертификата была удовлетворена, но при этом было указано на ряд серьезных недоработок. Комиссия отметила, что стадион будет допущен до первой игры только в случае устранения этих нарушений.
Ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условий для телетрансляции и работы пресс-центра.
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