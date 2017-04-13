Комиссия РФС нашла на «Крестовском» серьезные недоработки и потребовала исправить их к первому матчу

Комиссия РФС по сертификации стадионов осмотрела стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге в преддверии домашних матчей .

По информации «Спорт-Экспресса», заявка на выдачу сертификата была удовлетворена, но при этом было указано на ряд серьезных недоработок. Комиссия отметила, что стадион будет допущен до первой игры только в случае устранения этих нарушений.

Ранее сообщалось о плохом состоянии поля, плохих условий для телетрансляции и работы пресс-центра.